Drugsdealer gooit cocaïne op speelplaats van school in Antwerpen

In de Antwerpse wijk Kiel heeft de lokale politie een vermoedelijke drugsdealer gevat na een korte achtervolging te voet. De verdachte werd betrapt toen hij met een andere man een deal aan het sluiten was ter hoogte van een speeltuin bij het Kielplein. Tijdens zijn vlucht gooide hij de cocaïne die hij op zak had op de speelplaats van een school.