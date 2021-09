Doet Martin Parr aan uitlachfotografie?

Deze week in Radar: Martin Parr, de Magnumfotograaf die niemand spaart, en pianist Víkingur Ólafsson, de nieuwe IJslandse god van de klassieke muziek.

Hij is 37, IJslands en hij speelt Mozart met een bijna bovenmenselijke vingervlugheid. Pianist Víkingur Ólafsson is de nieuwe god van de klassieke muziek en recensent Jasper Croonen legt uit waarom de IJslander niemand koud laat.

En hoe meedogenloos is de fotografie van Martin Parr? De Britse Magnumfotograaf heeft voor het eerst een overzichtstentoonstelling in ons land. Zijn foto’s zijn grappig, kleurrijk en ook controversieel. Hij toont de Britten zoals ze zijn: van arbeiders die hotdogs eten aan zee tot rijke dames in hun bontjassen. Lacht Parr de mensen die hij fotografeert uit - Víkingur Ólafsson of is hij helemaal geen genadeloze nar? Cultuurjournalist Ines Minten weegt zijn oeuvre.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts: download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Ines Minten, Jasper Croonen en Filip Van Ongevalle | Presentatie Cathérine De Kock | Redactie Marjan Justaert en Cathérine De Kock | Eindredactie Marjan Justaert | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten Rondo in D Major, K.485 (W.A. Mozart) door Víkingur Ólafsson, Suite uit Partita No.3 in E Major (J.S. Bach) door Víkingur Ólafsson, La damoiselle élue (Claude Debussy) door Víkingur Ólafsson, Opening – Glassworks (Philip Glass) door Víkingur Ólafsson, Etude No. 5 (Philip Glass) door Philip Glass, God save the queen (Sex Pistols)

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.