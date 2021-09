‘Sex and the city’-acteur Willie Garson stierf aan pancreaskanker

Sex and the city-acteur Willie Garson, die enkele dagen geleden overleed, had pancreaskanker. Dat blijkt uit een overlijdensbericht dat in de Amerikaanse krant The New York Times werd gepubliceerd.

Garson vertolkte jarenlang de rol van Stanford Blatch in de populaire reeks Sex and the city. Hij was te zien in 27 afleveringen doorheen de zes seizoenen van de populaire tv-show. Daarnaast hernam hij zijn rol in de twee films die na de serie gemaakt werden. De acteur zou ook getekend hebben voor de revival-serie van Sex and the city, genaamd Just like that. Die wordt momenteel opgenomen in New York, maar het is niet duidelijk of de acteur zijn opnames al had afgerond.

Het was lange tijd niet geweten dat hij kanker had. Maar het nieuws wordt nu bevestigd in een overlijdensbericht dat in de New York Times werd gepubliceerd. De acteur overleed op 21 september op 57-jarige leeftijd in zijn huis in Los Angeles, het nieuws over zijn dood werd bekendgemaakt door zijn zoon.

Garson vertolkte in zijn carrière meer dan 70 filmrollen en verscheen ook in meer dan 300 tv-series, daaronder programma’s zoals Friends, The X-Files en Boy meets world.