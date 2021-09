De vulkaan Cumbre Vieja op het Spaanse eiland La Palma blijft lava spuwen. En met een slakkengangetje van ­ongeveer 4 meter per uur baant de lavastroom zich nu een weg door het eiland en verwoest alles wat hij tegenkomt. Mensen op sociale media hebben een woning op La Palma een ‘mirakelhuis’ genoemd, nadat het aan de lava is kunnen ontsnappen. Bekijk het in de video hierboven.