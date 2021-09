Steven Van Gucht: ‘Een op de tien patiënten met verkoudheid test positief op corona’

Als je verkouden bent of andere symptomen hebt van het coronavirus, moet je je laten testen. ‘Jammer genoeg horen we dat steeds minder mensen zich laten testen, zeker als ze milde symptomen hebben’, zegt Steven Van Gucht.

Het blijft belangrijk om risicocontacten te vermijden om in de herfst of vroege winter geen vierde golf van het coronavirus te krijgen. Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano stelt vast dat we ons steeds minder laten testen, zeker als we met milde symptomen kampen. ‘Ook van huisartsen krijgen we dat signaal. ‘Elke transmissieketting die we kunnen doorbreken door te testen of in quarantaine te gaan, draagt daartoe bij. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele maatschappij, en niet alleen van scholen en jongeren.’

Vierde golf mogelijk

Op zijn wekelijkse persconferentie heeft Van Gucht gemeld dat de coronacijfers relatief stabiel blijven. ‘Het aantal besmettingen neemt lichtjes toe, maar het aantal ziekenhuisopnames en ingenomen bedden daalt lichtjes. Vermoedelijk omdat er minder reizigers uit het buitenland terugkeren.’

De stijging van het aantal besmettingen is vooral te merken bij kinderen en tieners. ‘En bij de start van het academiejaar verwachten we ook een toename bij de jongvolwassenen’, zegt Van Gucht. Volgens de viroloog zijn de cijfers een beetje beter dan de experts in augustus verwacht hadden. ‘Maar de modellen laten zien dat een vierde golf in de herfst of vroege winter nog altijd mogelijk is. We kunnen een overbelasting van de ziekenhuizen vermijden als we de bekende maatregelen blijven volgen.’

In Wallonië blijven de cijfers stijgen, vooral in de provincie Luik. In Vlaanderen neemt het aantal besmettingen met het coronavirus lichtjes toe. In Brussel nemen de cijfers lichtjes af. ‘Wellicht een gevolg van de strengere maatregelen in het hoofdstedelijk geweest’, duidt Van Gucht. We moeten dus mondmaskers blijven dragen, binnenruimtes goed ventileren – ‘liefst kruisventilatie van deuren en ramen’ – blijven testen, contacttracing volhouden en quarantainemaatregelen volgen.

Meeste scholen gevrijwaard

Van Gucht legde de nieuwe maatregelen op de Belgische scholen nog eens uit ‘waardoor we fysiek onderwijs voor kinderen kunnen garanderen. De regels zijn hier trouwens een pak minder streng dan in de ons omringende landen. In Frankrijk gaat een klas al in quarantaine als er één besmetting opduikt. Duitsland en Oostenrijk testen meermaals per week’, zegt Van Gucht. ‘De meeste scholen blijven trouwens gevrijwaard. In het Nederlandstalig onderwijs gaat het om nog geen 2.000 besmettingen. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid waren er op 17 september maar achttien klassen in quarantaine.’

In het gezin gelden strengere maatregelen dan op school, gaf Van Gucht nog mee. ‘Een kind met een besmette ouder moet wel in quarantaine, tenzij de ouder zich afzondert, wat in veel gevallen onmogelijk is. De contacten thuis zijn immers intenser en daardoor is de besmettingskans groter dan op school.’