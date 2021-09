Twee doden en twaalf gewonden bij schietpartij in winkel Tennessee

In de Amerikaanse staat Tennessee zijn bij een schietpartij in een winkel twee doden, onder wie de schutter, en minstens twaalf gewonden gevallen. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

De schietpartij gebeurde rond 13.30 uur lokale tijd in een winkel in Collierville, een stad op zowat 40 kilometer ten oosten van Memphis. Klanten en personeel probeerden te ontkomen door zich in diepvriezers en burelen te verstoppen tot speciale troepen hen in veiligheid brachten.

Kassierster Bridgette Dickerson vertelde aan Fox13 dat ze met vijf collega’s en klanten naar de achterkant van de winkel liep, toen de schutter achter hen aan kwam. Een van haar collega’s werd in het hoofd geschoten, een klant in de buik.

Alle gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand varieert van lichtgewond tot zeer ernstig gewond.

Meerdere politiebronnen zouden aan Fox13 bevestigd hebben dat de schutter een kwade werknemer was, al is niet duidelijk of het om een personeelslid van de getroffen supermarkt Kroger dan wel van een leverancier ging. De politie gaat ervan uit dat hij overleed door een zelf aangebrachte schotwonde.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

Foto: AP

