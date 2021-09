OPROEP | Welke vragen heeft u over uw stijgende energiefactuur?

Voor aardgas ligt de prijs op het hoogste peil in bijna tien jaar en ook de elektriciteitsfactuur wordt almaar duurder. Bovendien zijn de koelere herfst- en wintermaanden in aantocht en dus groeit de bezorgdheid of de energiefactuur betaalbaar blijft.

De Europese Commissie buigt zich over nieuwe richtlijnen voor de lidstaten om de stijgende energieprijzen in te dammen, maar ondertussen moet de verbruiker lijdzaam afwachten tot de rekening in de bus valt. Hoe komt het dat de prijzen zo hoog zijn en valt eraan te ontsnappen?

