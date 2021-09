Meer besmettingen vastgesteld, minder ziekenhuisopnames

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen neemt weer wat toe, maar er is ook meer getest. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van gezondheidsagentschap Sciensano vrijdagochtend. De dagelijkse nieuwe ziekenhuisopnames nemen wat af.

Tussen 14 en 20 september werden dagelijks gemiddeld 2.059 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er 4 procent meer dan in de voorgaande zeven dagen. Er werden wel 11 procent meer tests afgenomen: gemiddeld 47.800 per dag.

In dezelfde periode zijn dagelijks gemiddeld zes mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Dat is een daling met 17 procent. Er zijn in België sinds het begin van de pandemie nu al 25.543 mensen gestorven aan covid-19.

Tussen 17 en 23 september namen de Belgische ziekenhuizen dagelijks gemiddeld 55,3 nieuwe coronapatiënten op. Dat zijn er 9 procent minder in vergelijking met een week eerder. Er liggen nu 692 mensen (-2 procent) met covid-19 in de ziekenhuizen, van wie er 216 (-2 procent) intensieve zorgen nodig hebben.