Carles Puigdemont opgepakt in Italië

De voormalige Catalaanse president Carles Puigdemont is opgepakt op het Italiaanse eiland Sardinië. Dat meldden Spaanse media en zijn advocaat Gonzalo Boye bevestigde het nieuws.

Tegen Puigdemont, die sinds 2017 in België woont, liep een internationaal arrestatiebevel. Spanje wil hem vervolgen voor zijn rol bij de mislukte afscheiding van Catalonië. Hij riskeert een celstraf van 25 jaar voor het volgens Spanje illegale Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017.

Puigdemont werd bij zijn aankomst op Sardinië opgepakt. Hij was van plan op het eiland deel te nemen aan een lokale politieke meeting. Het Italiaanse gerecht zal nu moeten beslissen of de voormalige Catalaanse leider wordt vrijgelaten of uitgeleverd aan Spanje.

Onschendbaarheid opgeheven

Het Europees Parlement, waar Puigdemont bij de Europese verkiezingen van 2019 een zitje had bemachtigd, had in maart zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Puigdemont heeft dat juridisch aangevochten, maar er is nog geen definitieve uitspraak. Er liepen ook juridische procedures om uit te wijzen of onder andere België gevolg moest geven aan het arrestatiebevel van het Spaanse gerecht.

In 2018 werd Puigdemont al eens opgepakt in Duitsland. Tot een uitlevering kwam het toen niet.