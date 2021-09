Teleurstellende topper tussen Anderlecht en AA Gent levert geen winnaar op

Anderlecht is er niet in geslaagd om op één puntje van leider Club Brugge te komen. Nadat Lior Refaelov zijn Gouden Schoen kreeg, speelde RSCA te veel in slow-motion tegen AA Gent. Rafa scoorde wel een penalty, maar verder dan 1-1 tegen de Buffalo’s kwam paars-wit niet. AA Gent blijft troosteloos achter met 8 op 24.

Op een carambole van Kouamé na dwong de thuisploeg werkelijk geen één kans af. Als Benito Raman op de bank begint zit er weinig snee op dit paars-wit. Ja El Hadj maakte pirouettes, maar dat levert weinig op, Murillo mist al een heel seizoen controles en Christian Kouamé zoekt wel, maar vindt niet genoeg.

Gecontroleerd balbezit

AA Gent was blij met zoveel gecontroleerd van de tegenstander. Dan konden ze in elk geval geen buitenspel lopen. De Buffalo’s hadden in hun laatste 7 matchen niet verloren tegen Anderlecht en wilden dan zeker zo houden. De Gentenaars stonden goed in de organisatie en wachtten gewiekst op die schaarse tegenaanvallen. Bijna was het bingo toen Roman Bezus eens door de defensie mocht wandelen en toe gebeurde het onvermijdelijke voor de Brusselaars. Taylor Harwood Bellis was al eens gepakt op snelheid door godbetert Depoitre, maar gaf nu een slechte pass. Die werd onderschept en Alessio Castro-Montes mocht aanleggen tussen vijf Anderlecht-spelers. Het leer verdween in de verste hoek. Castro-Montes is trouwens een speler die RSCA-manager Peter Verbeke nog naar de Ghelamco Arena haalde toen die daar nog werkt. Geen slechte zet was dat.

Ciske Amuzu kwam El Hadj vervangen en even later kwam ook Benito Raman - toegejuicht door de Gent-fans - op het terrein. Paars-wit toonde meer drang naar voren en Verschaeren knalde toch een keer op Bolat. Omdat AA Gent nog Depoitre en Owusu geblesseerd zag uitvallen waren zij. ook gehavend. Hoeveel blessureleed kan een ploeg aan?

Toch had Anderlecht een strafschop nodig om de gelijkmaker te scoren. Het was de sterke Gomez die zich doorzette en Castro Montes die de haakfout maakte. De Israëli concentreerde zich en trapte zijn eerste strafschop binnen. Dit keer stond de lat niet in de weg.

Crisis bij Gent?

Op de tribune keken Ivan De Witte en Michel Louwagie zuur. Gal zat blijkbaar niet in hun gezichtsveld. Gent zag af en moest opletten dat het niet met lege handen naar huis moest. Anderlecht bleef nu druk zetten, maar de ingevallen Zirkzee verknoeide de beste kans. Ook de Buffalo’s braken sporadisch nog eens uit, maar Lemajic was te beperkt om het af te maken.

De puntendeling was een feit. Anderlecht vertikte het om in het spoor te komen van Club Brugge, terwijl AA Gent achterblijft met 8 op 24. Dat zijn minder punten dan ze vorig jaar hadden na acht speeldagen. Toch lijkt de crisis voorlopig uit te blijven.