Verlenging coronasteun geland, ondanks turbulentie voor de finish

Een discussie over de 50 euro bovenop de bijstandsuitkeringen blokkeerde de verlenging van de coronasteun tot donderdagavond. Het werd 25 euro.

De persberichten lagen op sommige kabinetten al woensdagavond klaar. Zoals De Standaard donderdag schreef, had de federale kern immers een akkoord over de verlenging van de coronasteun tot het einde van dit jaar.

De drie belangrijkste steunpilaren uit het pakket bleven daarbij overeind tot eind dit jaar: de tijdelijke werkloosheid voor de werknemers, het crisisoverbruggingsrecht voor de zelfstandigen en de 50 euro extra bovenop de bijstandsuitkeringen. Een pakket met daarin voor elke partij wat wils en een voldoende lage kostprijs van een kleine honderd miljoen om voor Open VLD en CD&V aanvaardbaar te zijn.

Maar op de 50-euro maatregel liep het woensdagnacht plots fout. PS-voorzitter Paul Magnette liet immers verstaan dat er onvoldoende budget voorzien was. De vijftien miljoen euro die was uitgetrokken, volstond niet om nog drie maanden 50 euro te geven.

MR versus PS

Een voorstel van premier Alexander De Croo (Open VLD) om dat budget wat op te trekken via de onderbenutting – geld dat gebudgetteerd is, maar niet gebruikt werd – botste dan weer op verzet van de MR. Het crisisoverbruggingsrecht – de maatregel die de Franstalige liberalen erg genegen is – wordt immers ook ingeperkt de komende maanden. Enkel bedrijven met een omzetverlies van meer dan 65 procent kunnen er nog van genieten. De MR stoorde zich enorm aan de ‘oekaze’ van Magnette.

De kabinetschefs van de vicepremiers kregen dan maar de opdracht om een oplossing uit te dokteren. Uiteindelijk komt er slechts 25 euro extra bovenop de bijstandsuitkeringen. Zelfs daar was niet genoeg budget voor voorzien, maar via de onderbenutting wordt dat opgevangen. Bij de PS aanvaardt men nu de uitkomst. ‘Men wilde eerst niets verlengen, nu toch bijna alles.’

De meerkost van het steunpakket blijft op zo’n 90 miljoen euro. Bij verschillende partijen werd donderdag gezucht bij de weinig fraaie landing van het dossier. Het belooft voor de echte begrotingsdiscussies van komende weken.