Nick Cave en Warren Ellis met duoconcert in Antwerpse Stadsschouwburg

De Australische singer-songwriter Nick Cave komt op dinsdag 19 oktober naar de Stadsschouwburg Antwerpen samen met zijn compagnon de route Warren Ellis. Cave en Ellis zijn voor het eerst als duo op tournee na de release van hun gezamenlijke album ‘Carnage’.

Warren Ellis maakt al jaren muziek met Cave, zowel binnen Nick Cave & The Bad Seeds als met Cave’s andere project Grinderman en tal van film- en tv-projecten. Hun paden kruisten elkaar voor het eerst in 1993, toen Ellis viool speelde op verschillende nummers voor het Nick Cave & The Bad Seeds-album ‘Let love in’. Onlangs brachten Cave en Ellis echter voor het eerst een volwaardig album uit als duo.

Na hun huidige UK-tour komen Cave en Ellis op 19 oktober naar Antwerpen. Ze zullen op het podium worden bijgestaan door muzikant Johnny Hostile en achtergrondzangeressen Wendi Rose, T Jae Cole en Janet Ramus. Tickets voor het concert zijn te koop vanaf vrijdag 24 september om 10 uur.

Volgend jaar brengt de muzikant ook een boek uit waarin hij terugblikt op de rouwperiode na de dood van zijn zoon Arthur. Faith, hope and carnage zal gebaseerd zijn op lange interviews met bevriend journalist Sean O’Hagan. Op zijn website The red hand files en zijn twee recentste albums verwees Cave al eerder naar de tragedie die hem overkwam. Arthur Cave maakte in 2015 een dodelijke val van een klif nadat hij drugs had genomen. Hij was vijftien.