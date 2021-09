‘Notting Hill’-regisseur Roger Michell (65) overleden

De Britse regisseur Roger Michell, vooral bekend door de romantische komedie ‘Notting Hill’, is woensdag op 65-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie donderdag. De precieze doodsoorzaak werd niet bekendgemaakt.

Michell werd op 5 juni 1956 geboren in Zuid-Afrika en begon zijn carrière met het maken van series en films voor televisie. In 1996 maakte hij de overstap naar het witte doek met ‘My Night with Reg’. Zijn grote doorbraak kwam er in 1999, dankzij de romantische komedie ‘Notting Hill’ met Julia Roberts en Hugh Grant. Begin september promootte hij zijn laatste film ‘The Duke’ nog op het filmfestival van Telluride.

Michell was getrouwd met de actrice Kate Buffery, waarmee hij twee kinderen had. Later stapte hij ook nog in het huwelijksbootje met de comédienne Anna Maxwell Martin. Het koppel kreeg ook twee kinderen, maar ging uiteindelijk ook uit elkaar.