Romelu Lukaku op barricades: ‘Samen met socialemediabedrijven einde maken aan online haat’

In een exclusief interview met CNN Sport heeft Chelsea-spits Romelu Lukaku er bij de ceo’s van de socialemediabedrijven op aangedrongen om met de Premier League-sterren om de tafel te gaan zitten. De Rode Duivel wil zo een einde maken aan het online misbruik waarmee voetballers te kampen hebben.

Platformen als Facebook en Twitter hebben de afgelopen maanden verschillende nieuwe maatregelen ingevoerd, zoals de mogelijkheid om te beperken wie op berichten kan reageren, maar sterspelers in zowel de mannen- als de vrouwensport worden nog steeds regelmatig blootgesteld aan racistisch, seksistisch en homofoob misbruik en zelfs doodsbedreigingen. Volgens Romelu Lukaku kan en moet er meer gedaan worden om online haat in te perken.

Foto: Action Images via Reuters

Onze landgenoot was in het verleden zelf al het doelwit van racistische fans en de Belgische international legt daarom uit waarom hij directer betrokken wil zijn. ‘Ik moet vechten. Niet alleen voor mezelf, ook voor mijn zoon en zijn toekomstige kinderen, voor mijn broer, voor alle andere spelers en hun kinderen, voor iedereen.’

‘Voetbal moet plezier zijn’

Lukaku gelooft dat het nu tijd is voor alle partijen – voetballers, socialemediabedrijven en bestuursorganen – om de verantwoordelijkheid te nemen om een einde te maken aan het online misbruik. ‘De aanvoerders van elk team en vier of vijf spelers zouden moeten vergaderen met de ceo’s van Instagram, de Engelse voetbalbond en de spelersbond’, aldus Lukaku.

‘Aan het eind van de dag moet voetbal een plezierig spel zijn’, zei de Rode Duivel. ‘Je kunt het spel niet om zeep helpen door discriminatie. Dat zou nooit mogen gebeuren. Voetbal is geluk en het zou geen plek moeten zijn waar je je onveilig voelt vanwege de mening van sommige onopgeleide mensen.’

Lukaku wees ook op de collectieve geest in de voetbalwereld die erin slaagde ‘de Super League in één dag te stoppen’ en vraagt zich af waarom diezelfde geestdrift niet kan worden toegepast op het uitroeien van misbruik op socialemediaplatforms. ‘Als je iets wilt stoppen, kun je het echt doen,’ zegt hij. ‘Wij als spelers kunnen zeggen: “Ja, we kunnen sociale media boycotten”, maar ik denk dat het de bedrijven zijn die moeten komen praten met de teams, of met de overheden, of met de spelers zelf en een manier moeten vinden hoe ze het kunnen stoppen.’

Lukaku sprak met CNN Sport rond de lancering van Chelsea’s ‘No To Hate’ fotowedstrijd, die fans van de club over de hele wereld aanmoedigt om hun foto’s in te sturen om de diversiteit binnen de Chelsea-gemeenschap te laten zien. Lukaku zei dat zulke campagnes een belangrijke manier zijn om de wereld te laten zien dat de grotere Chelsea-gemeenschap tegen alle vormen van discriminatie is.

Foto: Action Images via Reuters

Een woordvoerder van de voetbalbond (FA) vertelde CNN dat het direct contact heeft opgenomen met Chelsea om een gesprek met Lukaku te regelen. Ook de Professional Footballers’ Association (PFA) heeft via Chelsea-aanvoerder César Azpilicueta contact opgenomen met Lukaku om te proberen een ontmoeting te organiseren en uit te zoeken hoe ze beter kunnen samenwerken.

Sterk standpunt

In januari hebben de belangrijkste voetbalautoriteiten en bestuursorganen, waaronder Kick It Out, PFA, Premier League en The FA, een ontmoeting gehad met socialemediabedrijven om te bespreken hoe ze online haat kunnen aanpakken. Tussen januari en maart van dit jaar heeft Facebook meer dan 33 miljoen haatzaaiende berichten verwijderd van zijn platforms, waaronder ook Instagram, waarvan meer dan 93 procent is verwijderd voordat er melding van was gemaakt.

Foto: EPA-EFE

‘Ik denk dat op dit moment, van de eigenaar tot de spelers, wij als club …, dat we een standpunt aan het innemen zijn dat dit soort dingen niet getolereerd mogen worden,’ reageerde Lukaku op die initiatieven. ‘Omdat we in ons team veel spelers hebben die de club vertegenwoordigen van verschillende nationaliteiten, verschillende huidskleuren, verschillende religies, ook het vrouwenteam waar het hetzelfde is. Dus ik denk dat wij als club een voorbeeld moeten zijn voor de andere teams en eigenlijk moeten zeggen dat, weet je, wanneer er een vorm van discriminatie plaatsvindt, dat de club een sterk standpunt inneemt en alles vervolgt wat er op de tribunes gebeurt.’

Onze landgenoot denkt ook na over alternatieven dan het knielen voor elke wedstrijd. ‘Ik denk dat we in principe sterkere standpunten kunnen innemen’, zei hij. ‘Ja, we knielen en uiteindelijk klapt iedereen, maar ... soms zie je na de wedstrijd een andere belediging.’