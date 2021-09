Thibau Nys gebrand op goede WK-prestatie voor eigen volk: ‘Ik snap wel dat ze mij favoriet noemen’

Zijn onverwachte Europese titel maakt dat Thibau Nys plots ook is uitgeroepen tot favoriet voor de regenboogtrui in de beloftencategorie. ‘Schaduwfavoriet, dat ben ik. Maar evengoed eindig ik in een derde peloton’, blijft ‘de kleine Nys’ bescheiden.

Zijn Europese titel heeft wel wat losgemaakt, bekent Thibau Nys. ‘En in principe ligt dit parcours mij beter dan in Trento. Maar alles hangt af van hoe de koers zich ontplooit. Misschien concludeer ik achteraf dat ik iets te weinig body heb tegenover de mannen die al op het niveau van de World Tour koersen. De afstand - dertig kilometer extra tegenover het EK – schrikt me niet af.’

En dus houdt Nys de ambities eerder beperkt. ‘Ik favoriet? Er zijn zoveel scenario’s mogelijk. Mijn sprint is een troef, als ik hem kan uitspelen dan ben ik een schaduwfavoriet. Daarvoor zal alles in de juiste plooi moeten vallen. Ik ga zeker niet zeggen dat ik bij de sterkste renners van het peloton behoor. Maar ik zit gewoon met die sprint. Dus snap ik wel dat ze mij een favoriet noemen. Maar ik hou er ook rekening mee dat ik pas in de derde groep over de finish bol. Ik ben trouwens niet de enige troef in deze selectie. Als we het plan goed uitvoeren, dan is de kans groot dat er een Belg als wereldkampioen wordt gevierd.’

Foto: BELGA

Veel kennis van de tegenstand heeft de Vlaams-Brabander niet. ‘Nederland zal op dit parcours met een heel sterk blok afkomen. Het zijn stuk voor stuk sterke renners die geen schrik hebben van de sprint. Maar eigenlijk moet je die vraag aan de anderen stellen want ik heb nog niet veel tegen die jongens gekoerst.’

Vakantie staat er niet op het programma voor de veldrijder. In Gieten, volgende week zondag dus, stapt hij op zijn crossfiets. Achterstand vreest hij niet. ‘Het enige verschil is dat ik weinig op de crossfiets heb gezeten. Qua trainingen heb ik weinig anders gedaan dan in een normaal jaar. Met de Europese titel op de weg kan ik ook in het veld heel relaxed starten.’

Foto: BELGA

Vermeersch: ‘De druk is van de ketel na mijn medaille’

Florian Vermeersch (22) snelde naar brons in de tijdrit maandag bij de beloften. De renner uit het Oost-Vlaamse Zaffelare had van het WK een dubbel doel gemaakt. ‘Ik viseer het podium op het WK tijdrijden en op de weg’, sprak hij vooraf. Het eerste deel van z’n missie is alvast geslaagd. Nu wacht opdracht twee. ‘Maar de druk is wel van de ketel’, gaf hij toe.

De Belgische selectie heeft een aantal snelle jongens in de rangen. Niet alleen Thibau Nys, ook Arnaud De Lie en Florian Vermeersch zijn snel aan de meet. ‘Maar we hebben nog niet afgesproken wie van ons zal sprinten’, lachte Florian Vermeersch op een persmoment van de Belgische beloften. ‘Ik weet ook niet wie van ons de snelste is. We hebben nog geen sprintjes tegen elkaar gereden (lacht). Stel dat het tot een sprint komt op het eind en we zijn er nog alle drie bij, dan moet je goed spreken met elkaar. Wie het beste gevoel heeft, kan dan zijn kans gaan. Het hangt er een beetje vanaf hoeveel jasjes je onderweg al hebt uitgedaan. Maar we zijn er ons wel van bewust dat veel scenario’s mogelijk zijn op dit WK.’

Vermeersch heeft al brons in de tijdrit op zak. Hij viseerde het podium op dit WK, liefst twee keer was de stille droom. Blijft die ambitie overeind? ‘Die medaille in de tijdrit neemt zeker wat druk weg’, gaf hij toe. ‘Want ik wilde er echt wel graag één. Dat is nu gelukt, maar dat wil zeker niet zeggen dat ik geen ambitie meer heb voor op de weg. Alles wat er vrijdag nog bijkomt, is bonus. We willen het hier met de Belgische ploeg graag goed doen, die ambitie blijft overeind.’

Vermeersch is 22 en koerst al bijna twee jaar op WorldTour-niveau. ‘Ik ben misschien wel de wegkapitein in deze ploeg’, zei hij nog. ‘Dat mag je wel zeggen. Ik heb al wat ervaring op het hoogste niveau, maar ik wil met die uitspraak zeker geen afbreuk doen aan de andere jongens van de selectie. Zij koersen ook op een hoog niveau. We zijn een sterke ploeg die in alle mogelijke scenario’s kan meedoen voor de zege en we zijn op al die mogelijke scenario’s voorbereid.’