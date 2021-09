Regisseur beschuldigt James Bond van verkrachting

Sean Connery’s Bond was ‘eigenlijk een verkrachter’, zegt de nieuwe Bond-regisseur Cary Fukunaga. ‘Dat zou vandaag de dag niet kunnen.’ Met No time to die probeerde Fukunaga de film vooruitstrevender te maken.

In een gesprek met The Hollywood Reporter verwijst Cary Fukunaga naar een scène in Thunderball uit 1965, waarin Bond een verpleegster (gespeeld door Molly Peters) met geweld zoent.

Peters’ personage krabbelt terug en voordat ze haar reactie kan afmaken, duwt Bond haar in een sauna en trekt hij haar kleren uit. ‘Zij wil duidelijk nee zeggen, en hij heeft zoiets van: ”ja’’’, zegt Fukunaga over de scène. ‘Dat zou vandaag de dag niet meer kunnen.’

In een latere scène suggereert Bond tegen de verpleegster dat hij zal zwijgen over informatie die haar haar baan kan kosten, als zij met hem naar bed gaat. In Bonds woorden: ‘I suppose my silence could have a price.’

Binnenkort speelt de nieuwste Bondfilm No time to die, die al meerdere keren uitgesteld werd, bij ons in de zalen. Voor het eerst zal ook een vrouwelijke agente, gespeeld door Lashana Lynch, in een grote rol te zien zijn.

Toen Phoebe Waller-Bridge werd aangenomen om het script van No time to die te herwerken, werd er al vermoed dat de film progressiever zou worden.