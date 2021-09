Edelhert Hubertus wordt geserveerd in restaurant Hoge Veluwe

Edelhert Hubertus, een icoon van de Hoge Veluwe, overleefde een aanval van een rivaal niet tijdens de bronst. Hij zal worden geserveerd in het restaurant van het park.

Tijdens de bronst meten mannelijke edelherten zich met elkaar om in de gunst te komen van de hindes. Het bekende edelhert Hubertus, dat zich gemakkelijk door toeristen liet fotograferen, raakte afgelopen dinsdag zwaargewond na een aanval van een rivaal. De parkwachters besloten om hem uit zijn lijden te verlossen.

Hubertus, die vorig jaar al een oog verloor tijdens een gevecht, werd tien jaar oud.

Het vlees van het bekende edelhert zal worden geserveerd in het restaurant van het nationaal park, net zoals bij andere dieren van het park. ‘Het is zoals het is’, zegt parkdirecteur Seger van Voorst tot Voorst aan De Telegraaf. ‘Dat gebeurt met al het vlees van geschoten dieren.’

De kop met gewei wordt opgezet en in een gebouw van het park tentoongesteld.

In het park wordt gejaagd op onder meer edelherten en wilde zwijnen om de populatie in toom te houden. Per jaar worden tientallen dieren geschoten. Het vlees wordt verwerkt voor consumptie.