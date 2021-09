Het mysterieuze algoritme van Facebook werkt doodeenvoudig

Een van dé mysteries van ons digitale tijdperk is het algoritme van Facebook. We weten nu iets beter hoe dat werkt, en wat blijkt? Het is verbazend eenvoudig.

En die berichten over het tot leven wekken van de wolharige mammoet? Geloof ze niet, die is dood en begraven. Wekelijks brengt De Standaard je in Bits & Atomen op de hoogte van wat er gebeurt in de digitale wereld en die van de wetenschap.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts: download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalisten Pieter Van Dooren, Dominique Deckmyn | Presentatie en redactie Alexander Lippeveld | Eindredactie Bart Dobbelaere | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere