Verdachte opgepakt voor moord in Anderlechts rusthuis

Er is een verdachte opgepakt voor de moord op een 85-jarige vrouw in een rusthuis in Anderlecht. Dat meldt het Brusselse parket.

De verdachte is aangehouden en in verdenking gesteld van moord. Over de identiteit en zijn motief wordt voorlopig niets meegedeeld.

Het 85-jarige slachtoffer werd op maandag 23 augustus dood aangetroffen in haar slaapkamer in het rusthuis Clos Bizet in Anderlecht. De vrouw was met geweld om het leven gebracht en volgens verschillende media was ze de keel doorgesneden. Daarop werd meteen een gerechtelijk onderzoek geopend.

Vorige week meldde het parket nog dat het onderzoek, minstens op dat moment, weinig tot geen concrete resultaten had opgeleverd. Daar is intussen verandering in gekomen.

‘Het huidige onderzoek heeft het mogelijk gemaakt om een verdachte te identificeren’, zegt parketwoordvoerster Sarah Durant. ‘De verdachte werd op 22 september 2021 van zijn vrijheid beroofd. Vandaag heeft de onderzoeksrechter de verdachte, na zijn verhoor, in verdenking gesteld van moord en hem onder aanhoudingsbevel geplaatst. Het onderzoek is nog lopende.’

De verdachte moet nu binnen de vijf dagen voor de raadkamer verschijnen. Die moet beslissen of zijn voorlopige hechtenis bevestigd wordt.