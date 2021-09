Opnieuw jonge vrouw vermoord op straat in Londen: ‘Een epidemie’

Sabina Nessa verdween vrijdagavond toen ze op weg was naar de pub. Haar lichaam werd de dag erna teruggevonden in een park.

De politie vermoedt dat de 28-jarige leerkracht is vermoord toen ze ’s avonds rond 20.30 uur door Cator Park in het zuidoosten van Londen wandelde naar een café in haar buurt. Daar had ze met een vriend afgesproken.

‘Sabina’s tocht zou iets meer dan vijf minuten geduurd hebben, maar ze kwam nooit op haar bestemming aan’, zegt inspecteur Joe Garrity. ‘We weten dat de gemeenschap terecht geschokt is, net als wij, en we zetten elk beschikbaar middel in om de verantwoordelijke te vinden.’ De politie riep de bevolking op om mogelijke aanwijzingen en getuigenissen te melden.

Een veertiger werd al gearresteerd als verdachte van de moord, maar hij is voorlopig weer vrijgelaten.

Epidemie

De Londense burgemeester Sadiq Khan noemt het geweld tegen vrouwen en meisjes een nationale epidemie. ‘Ik denk dat we van misogynie een haatmisdrijf moeten maken. Ik denk dat intimidatie van vrouwen in de publieke ruimte een misdrijf zou moeten zijn’, verklaarde hij in het nieuwsprogramma Good Morning Britain. ‘Tussen internationale vrouwendag (8 maart, n.v.d.r.) vorig jaar en internationale vrouwendag dit jaar zijn in het hele land 180 vrouwen gedood door mannen.’

De moord veroorzaakt opnieuw ophef over de veiligheid van vrouwen in het Verenigd Koninkrijk, slechts een half jaar na de moord op de 33-jarige Sarah Everard in Londen. De hoofdverdachte en politieagent Wayne Couzens bekende dat hij Everard ontvoerd, verkracht en vermoord had. Zijn vonnis wordt volgende week verwacht.

Vrijdag wordt er een wake gehouden voor Sabina Nessa, net zoals voor Sarah Everard gebeurde.