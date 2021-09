Wallonië voert uitgebreide coronapas in vanaf midden oktober

De Waalse regering heeft donderdag beslist het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) of coronapas uit te breiden vanaf midden oktober. Vanaf dan zal iedereen ouder dan 16 jaar in Wallonië een geldige coronapas moeten kunnen voorleggen in de horeca, in discotheken, op evenementen en in rust- en verzorgingstehuizen. Dat melden RTBF en RTL.