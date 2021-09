De 23-jarige Pavitra Vandenhoven heeft vrijdag een gouden medaille gewonnen op het wereldkampioenschap paraklimmen. De Sint-Niklase is geboren zonder benen. Veel heeft het niet gescheeld in Moskou, ze slaagde erin net een beweging meer te maken dan haar grootste rivale. Frederik Leys, die met een beenprothese klimt, was goed voor zilver in de Russische hoofdstad.