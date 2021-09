Vlaanderen blijft oranje op Europese coronakaart

De oranje status van Vlaanderen op de Europese coronakaart blijft behouden. Vorige week ging die van rood naar oranje. Ook Wallonië en Brussel behouden dezelfde kleuren, respectievelijk rood en dieprood. In Nederland, Frankrijk en Spanje wint oranje terrein.

Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding ECDC publiceerde haar nieuwe coronakaart met kleurencodes gebaseerd op het aantal besmettingen en het percentage positieve tests gedurende de voorbije 14 dagen, de positiviteitsratio. Dat doet ze elke donderdag, ook in een versie voor kleurenblinden.

De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood. Een land of regio krijgt de rode kleur als de veertiendaagse incidentie, het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, boven de 75 gaat en de positiviteitsratio hoger ligt dan 4 procent. Een andere voorwaarde om de rode kleur te krijgen, is als de incidentie boven 200 ligt, ongeacht de positiviteitsratio.

Denemarken nadert groen, Nederland en Frankrijk grotendeels oranje

Uit de nieuwe kaart blijkt dat vasteland Frankrijk de trend naar meer oranje verderzet. Op twee regio’s na, de regio rond Parijs Ile-De-France en de zuidelijke regio Alpes-Côte D’Azur, draagt het hele land nu de kleur oranje. Het grotendeels oranje vasteland van Nederland telt nog drie rode regio’s: Zuid-Holland, Flevoland en Friesland.

Spanje lijkt ook de omslag naar oranje te hebben ingezet. Een lijn die van noordoost naar zuidwest loopt, verdeelt het land grofweg in een noordelijk oranje helft (met de regio Asturië als blijvend groen topje) en een zuidelijke rode.

Goed nieuws heeft ook Denemarken: op het aan Zweden grenzende Sjaelland na kleurt het land groen.