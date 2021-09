Verlenging coronasteun botst op 50 euro extra voor de armen

Een discussie tussen de PS en de MR over de 50 euro bovenop de bijstandsuitkeringen blokkeert de verlenging van de coronasteun.

De federale kern had gehoopt om gisterenavond eindelijk definitief het akkoord af te kloppen over de verlenging van de coronasteun. De contouren liggen al een tijdje op tafel. De drie belangrijkste steunpilaren uit het pakket blijven overeind tot eind dit jaar: de tijdelijke werkloosheid voor de werknemers, het crisisoverbruggingsrecht voor de zelfstandigen en de 50 euro extra bovenop de bijstandsuitkeringen.

En het is die laatste maatregel waarop het gisterenavond blokkeerde. PS-voorzitter Paul Magnette liet gisterenavond op de website van Le Soir al verstaan dat er onvoldoende budget voorzien is. De vijftien miljoen euro die daarvoor wordt voorzien, volstaat niet om dezelfde groep nog de komende drie maanden dat extraatje van 50 euro te geven. Een voorstel van de premier om dat budget wat op te trekken via de onderbenutting – geld dat gebudgetteerd is, maar niet gebruikt werden – botste dan weer op verzet van de MR. Het crisisoverbruggingsrecht – de maatregel die MR erg genegen is – wordt immers ook ingeperkt de komende maanden.

De kabinetschefs van de vicepremiers zitten bijeen om een oplossing uit te dokteren. Iedereen gaat ervan uit dat er vandaag een akkoord uit de bus komt. De tijd dringt, want zonder akkoord loopt de coronasteun eind deze maand definitief af.