Eén Poolse regio stapt af van anti-lgbti-resolutie

De Poolse provincie Swietokrzyskie stapt onder druk van de Europese Unie af van de resolutie tegen ‘lgbti-ideologie’, die onder meer lgbti-vrije zones toelaat. Dat meldt het Poolse persbureau PAP.

Swietokrzyskie was een van de bijna honderd Poolse provincies en gemeenten die resoluties aannamen om zichzelf ‘vrij van lgbti-ideologie’ te verklaren. De lgbti-vrije zones die verschillende lokale besturen in Polen hebben ingesteld, zijn tekenend voor het lgbti-onvriendelijke klimaat in het land geregeerd door de conservatieve nationalisten van PiS.

De Europese Commissie (EC) ging in de tegenaanval en schreef eerder deze maand vijf regio’s aan om de lgbti-onvriendelijke maatregelen te laten vallen. Zo niet zouden ze niet langer in aanmerking komen voor financiële steun uit het Europese cohesiefonds, gezien de resoluties de Europese voorwaarden om niet te discrimineren op basis van seksuele voorkeur, schenden. Uit dat fonds (React-EU, herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa) is in totaal meer dan 1,5 miljard voorzien voor Polen.

Het bestuur van de regio verklaarde met de beslissing zowel het principe van de rechtsstaat als de Poolse wet en gewoonten te willen respecteren. Daarbij zou het ‘elke vorm van discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, afkomst, handicap, geloof of seksuele oriëntatie’ tegengaan, aldus PAP.