De mode van de nillies en de schaduw van Dutroux

Hoe zwaar de zaak-Dutroux op de Belgische samenleving heeft gewogen, krijgen we te horen in De schaduw van Dutroux. Podcast InVogue: the 2000s geeft ons toegang tot een exclusief modefeestje. En in Generatie Merkel ontdekken we dat Duitsers onder de dertig nog nooit bewust een andere bondskanselier hebben gekend dan Angela Merkel.

In Antwerpen is deze week het proces tegen Jan Fabre ingeleid. De bekende kunstenaar/choreograaf wordt beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag en aanranding van de eerbaarheid. Fabre zocht in zijn werk steevast de grenzen op. Maar overschreed hij ze ook? Journalist Filip Tielens overschouwt de zaak in DS Vandaag.

1. De schaduw van Dutroux

25 jaar geleden barstte in ons land een bom. De affaire-Dutroux kwam aan het licht toen half augustus Sabine en Laetitia bevrijd werden uit de kelder van misdadiger Marc Dutroux. ‘De zaak ontwrichtte de Belgische samenleving. Er was een vóór en een ná Marc Dutroux’, klinkt het in de eerste aflevering van De schaduw van Dutroux. Journalistes Gabriella Adèr en Anouk van Kampen maakten de reeks naar aanleiding van dat trieste jubileum in opdracht van De Standaard en NRC.

Er is al bijzonder veel gezegd en geschreven over de zaak-Dutroux. De zaak zette dan ook het hele land ondersteboven. Daarom is de frisse blik van Adèr en van Kampen erg interessant. De twee Nederlandse journalistes waren respectievelijk negen en zeven jaar oud toen de zaak losbarstte. Heel bewust hebben ze de gebeurtenis niet meegemaakt, maar toch veranderde ook hun leven. De ‘angst voor het witte busje’ werd ook in Nederland reëel.

De eerste aflevering geeft een relaas van de feiten. Die kent u misschien al, maar het blijft even verbijsterend als de eerste keer dat u ze hoorde. De ingelezen dagboekfragmenten van Sabine Dardenne grijpen naar de keel. Ook psychiater Dirk De Wachter komt aan bod. Hij ziet een positief gevolg, hoe donker de feiten ook waren. ‘Het taboe op seksueel misbruik is verdwenen, dat kon niet meer ontkend worden. Het hoogste kwaad heeft een goed effect gehad, mensen beseffen dat we dat niet mogen laten gebeuren.’

Het is een bijzondere reeks, gemaakt met een bijzondere blik. Vijf woensdagen lang in de app DS Podcast.

2. In Vogue: the 2000s

De gastenlijst van deze podcastreeks lijkt op die van een exclusief modefeestje: Foto: In Vogue the 2000s

Wie geïnteresseerd is in mode, moet zeker eens luisteren naar In Vogue: the 2000s. Podcastcollega en stijlicoon van onze redactie Cathérine De Kock luisterde en was erg enthousiast. Het modeblad Vogue maakte eerder al een podcastreeks over de jaren 90. Nu zijn de jaren 2000 aan de beurt. Gastheer is Hamish Bowles, de excentrieke Brit die senior writer bij de Amerikaanse Vogue is en net werd aangesteld tot hoofdredacteur van het interieurblad World of interiors.

De gastenlijst van deze podcastreeks lijkt op die van een exclusief modefeestje: onder meer Hollywoodactrices Jennifer Connelly en Sarah Jessica Parker laten zich gewillig interviewen. De tweede aflevering gaat trouwens niet toevallig over de geschiedenis en de impact van het jaarlijkse Met Gala in New York. Ook is er een aflevering over hoe Nicolas Ghesquière, creatief directeur bij Louis Vuitton, het modehuis Balenciaga nieuw leven heeft ingeblazen.

Net omdat het Vogue is, is de lijn met sterren en modeontwerpers bijzonder kort. De eerste aflevering gaat over hoe Gisèle Bundchen, op haar veertigste nog steeds een van de best betaalde modellen ter wereld, haar stempel heeft gedrukt op de modellenwereld en het schoonheidsideaal in de jaren 2000. Wel, in die aflevering komt Gisèle in haar charmante Braziliaanse accent gewoon zelf vertellen hoe ze haar status van topmodel heeft bereikt. Handig.

En uiteraard geeft ook de onnavolgbare Anna Wintour, als hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue en global chief content officer bij Vogue-uitgever Condé Nast een van de machtigste mensen in de mode-industrie, duiding in elke aflevering. De podcast is soms te hijgerig bij het portretteren van de hoofdrolspelers van toen, maar geeft hoe dan ook een interessante inkijk in de belangrijkste trends van de jaren 2000.

3. Generatie Merkel

Een heldere podcastreeks waardoor je een van onze belangrijkste buren net iets beter begrijpt. Foto: Generatie Merkel

Het einde van een tijdperk maken we niet heel vaak mee. Maar het afscheid van Angela Merkel zou je wel zo kunnen noemen. Mutti Merkel was maar liefst zestien jaar bondskanselier van Duitsland en staat komende zondag niet meer op de stembiljetten. Correspondente Corry Hancké duidde in DS Vandaag de erfenis van Merkel.

Duitsers onder de dertig hebben nog nooit bewust een andere bondskanselier gekend dan Angela Merkel. Ergens moet dat bevreemdend zijn, vindt u niet? Sophie Derkzen, presentatrice van de VPRO-podcast Bureau Buitenland, gaat met hen praten in Generatie Merkel. Hoe kijken zij naar de verwezenlijkingen van Merkel? Met trots? Of heeft ze toch bepaalde dingen laten liggen?

Voor de hele wereld was Merkel een baken van stabiliteit. In de podcast wordt de bekende anekdote van Henry Kissinger aangehaald. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken van Nixon zou ooit geklaagd hebben dat hij ‘niet wist wie hij moest bellen als hij ‘Europa’ aan de lijn wou hebben.’ Dat bleef na zijn carrière nog een tijdje zo, maar Merkel bracht daar verandering in. Zij was Europa, zij was de stabiele wereldleider die ons continent nodig had.

De stabiliteit die Merkel uitstraalt, wordt lang niet door alle jonge Duitsers positief bevonden. ‘Het kabbelde al die jaren lekker door in Duitsland’, klinkt het. Merkel beloofde aan het begin van haar termijn Klimakanzlerin te zijn. Internationaal slaagde ze erin om het klimaat op de agenda te plaatsen, maar in eigen land vergat ze dat wel eens. Koning Auto regeert in Duitsland, zeker met grote merken als Volkswagen en Audi. Er komen nog steeds nieuwe snelwegen bij. De jongeren die in aflevering twee van de podcast aan bod komen, zijn daar niet bepaald blij mee.

Generatie Merkel trekt de baan op, en legt zijn oor te luisteren bij jongeren in heel Duitsland. Niet alleen in het hippe Berlijn, maar ook in meer landelijke streken als Beieren. Van een taalbarrière moet u niet schrikken. Het Duits dat te horen is, is goed te verstaan en wordt kundig vertaald. Een heldere podcastreeks waardoor je een van onze belangrijkste buren net iets beter begrijpt.

Collega Ruud Goossens tipt ook Germany elects, een reeks in de podcast World review van magazine The new statesman. In verschillende afleveringen kijken de Britten vooruit naar de verkiezingen in Duitsland en het post-Merkeltijdperk.

