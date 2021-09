Deze maatregelen gelden nog vanaf 1 oktober

In winkels en cafés mogen de mondmaskers vanaf 1 oktober af en ook het nachtleven mag terug opstarten. Toch is volledige vrijheid nog niet helemaal terug. Hieronder een overzicht.

Nachtleven

Dancings en discotheken mogen op 1 oktober weer open, en dat na anderhalf jaar. Bezoekers moeten wel een coronapas oftewel Covid Safe Ticket voorleggen, zoals de experts hadden gevraagd. Ook de luchtkwaliteit en ventilatie moeten verzekerd zijn. Daarvoor komen er strengere protocollen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen danscafés, zoals die in de Gentse Overpoortstraat of op de Leuvens Oude Markt, en discotheken. In de danscafés hoef je geen coronapas voor te leggen.

Mondmaskers

In horeca en winkels moeten zowel klanten als personeel vanaf 1 oktober geen mondmasker meer dragen. Alleen in de binnenruimtes van het openbaar vervoer, op de luchthaven, in zorginstellingen en bij contactberoepen (zoals kappers) geldt die verplichting nog.

In Brussel en Luik moet u wel nog een mondmasker dragen in horeca en winkels.

Covid Safe Ticket

Het Covid Safe Ticket (CST) is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat.

Organisatoren van indoor evenementen met 500 of meer toeschouwers en voor outdoor evenementen met 750 of meer toeschouwers, kunnen vanaf 1 oktober gebruik maken van het Covid Safe Ticket.

Het mondmasker en sociale afstand zijn bij evenementen die het CST gebruiken, niet verplicht. De organisatoren van dergelijke evenementen moeten dan wel op voorhand toelating vragen aan de lokale overheid.

Reizen

Aan de reisregels verandert voorlopig niets. Ook de verscherpte controles daarop blijven.

Quarantaine na hoogrisicocontact

Wie nauw contact had met iemand die besmet is, moet zich laten testen en moet ook in quarantaine tot het testresultaat. Ook als u gevaccineerd bent. Na een negatieve test mag u wel weer uit quarantaine, maar op dag 7 moet u nog een tweede test laten afnemen.

Isolatie na besmetting

Wie symptomen van het coronavirus heeft, moet zich laten testen en in quarantaine tot het resultaat van die test.

Ventilatie

Fitnesscentra moeten de luchtkwaliteit meten en die duidelijk zichtbaar aan de bezoekers tonen. Er mogen minder dan 900 CO2-deeltjes per miljoen deeltjes lucht gemeten worden – boven de 900 zijn maatregelen nodig en boven de 1.200 ppm moet het meteen dicht. Ook andere hallen en centra moeten een luchtkwaliteitsmeter installeren en een actieplan opstellen als die 900 overschreden wordt – ze krijgen daar tot 1 november de tijd voor.

Brussel en Luik

Omdat de vaccinatiegraad in Brussel veel te laag blijft, neemt de overheid daar extra initiatieven nemen: nog strengere controles op terugkerende reizigers, telewerk blijft de norm, de coronapas wordt er breder ingezet (ook vanaf 1 oktober), er komen meer mogelijkheden om zich te laten vaccineren in bedrijven, scholen en in mobiele vaccinatiepunten.

Ook de provinciegouverneur van Luik besliste eerder deze week Brussel te volgen en voorlopig even te wachten met versoepelingen.