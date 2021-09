OPROEP | Bouwstress

De prijzen van sommige grondstoffen en bouwmaterialen zijn gestegen en de leveringen van bepaalde materialen zijn zo onzeker dat wie vandaag bouwt of verbouwt een kater riskeert.

Kampt u met extra bouwstress omdat u niet weet hoeveel meer die renovatie u zal kosten door de schommelende prijzen? Of blijft de bouwellende eindeloos duren omdat niemand u kan zeggen wanneer het bouwmateriaal kan geleverd worden? Dreigt u daardoor veel langer dan gepland te moeten kamperen op zolder, in de kelder of bij de schoonouders? Of moet u een deel van de geplande renovatie of bouw schrappen omdat de kosten te hoog dreigen op te lopen? Wilde u ecologisch verbouwen maar deinst u terug nu u de nieuwe prijzen hoort van isolatie en hout?

Laat het ons weten via economie@standaard.be, met vermelding van uw naam en contactgegevens (bij voorkeur gsm-nummer).