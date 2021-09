Nationale Bank nuanceert verplichte schatting bij hypotheeklening: ‘Banken kunnen zelf schatting doen’

Vanaf 2022 moeten banken vastgoed laten schatten voor ze een hypothecair krediet kunnen verstrekken en wordt het geleende bedrag berekend op basis van de geschatte waarde en niet langer op de aankoopprijs. Eerst was gezegd dat de bank daarvoor een schatter zou moeten sturen, nu zegt de Nationale Bank dus dat zo’n bezoek niet noodzakelijk is.

Wie een hypothecaire lening wil afsluiten, moet vanaf 2022 verplicht de waarde van de nieuwe woning laten schatten. Het bedrag dat je kunt lenen wordt op basis van die geschatte waarde berekend. Hoewel dat vorige week nog enkel door een externe schatter kon gebeuren, laat de Nationale Bank nu weten dat banken zelf ook een statistisch model kunnen gebruiken voor die schatting. Ze verwacht dat ze dat in de meeste gevallen ook zullen doen.

‘Een plaatsbezoek is alleen nodig als bijvoorbeeld de waarde van het pand met onvoldoende zekerheid kan worden bepaald, de database onvoldoende panden met gelijkaardige karakteristieken bevat of er pand-specifieke eigenschappen in acht genomen dienen te worden’, laat de Nationale Bank woensdag weten. In veel gevallen zal echter het statistisch model worden gevolgd en zullen er geen extra kosten zijn.

Een ontlener hoeft het verschil tussen de aankoopwaarde en de materiële waarde ook niet noodzakelijk zelf bij te passen. Banken mogen nog steeds 35 procent van hun leningen verstrekken aan een quotiteit boven de 90 procent. Volgens de NBB hebben de meeste banken nog enige marge in de toepassing van die regel.

Volgens de Nationale Bank zijn er vorige week door bepaalde experts verkeerde interpretaties gegeven aan de Europese richtlijn die banken verplicht om vanaf volgend jaar hypothecaire leningen toe te kennen op basis van een schatting van de werkelijke waarde van een huis.