Ex-toplui verdacht van gesjoemel bij verkoop Anderlecht aan Coucke

Het parket wil de ex-Anderlecht-toplui Roger Vanden Stock, Herman Van Holsbeeck en Jo Van Biesbroeck vervolgen voor onregel­matigheden bij de verkoop van voetbalclub RSC Anderlecht aan Marc Coucke. Dat meldt De Tijd en is uit gerechtelijke bron bevestigd aan De Standaard.

Het federaal parket wil geen commentaar geven, maar volgens verschillende bronnen wil het parket hen voor de rechter brengen voor valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen.

Ook het advocatenbureau Clifford Chance is volgens onze bronnen in verdenking gesteld, zij speelden ook een rol in de verkoop. Marc Coucke wordt als benadeelde partij gezien. Hij zou te veel betaald hebben voor de aankoop van de club.

De Brusselse onderzoeksrechter Laurence Heusghem heeft het onderzoek naar de verkoop afgerond. Binnenkort gaat het dossier naar de Brusselse raadkamer. Die moet beslissen of de vorige club­eigenaar Vanden Stock, voormalig algemeen manager Van Holsbeeck en ex-ceo Van Biesbroeck worden doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

Ook spelersmakelaar genoemd

Volgens De Tijd wil het parket ook spelersmakelaar Christophe Henrotay in deze zaak vervolgen. Henrotay werd al eerder door een andere Brusselse onderzoeksrechter in verdenking gesteld in het onderzoek naar de financiële constructies rond uitgaande transfers van Anderlechtspelers, te weten die van Alexander Mitrovic en Chancel Mbemba naar de Engelse voetbalclub Newcastle, en die van Youri Tielemans naar AS Monaco.

Alexander Mitrovic (midden) en Herman Van Holsbeeck (rechts) bij zijn voorstelling bij Anderlecht op 16 augustus 2013. Foto: BELGA

Het onderzoek naar de verkoop van Anderlecht in 2017 zou voortkomen uit het onderzoek naar de transfer van Mitrovic. Wat het parket Henrotay zou verwijten in de zaak rond de verkoop is voorlopig onduidelijk.