Weerbericht | Zon ruimt plaats voor wolken

Donderdagochtend is het op vele plaatsen zonnig, met uitzondering van het noordwesten van het land waar al wat meer bewolking voorkomt en sommige Ardense valleien waar wat nevel of mist kan hangen.

Vooral in de namiddag neemt de bewolking verder toe in het noordwesten en centrum. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het, afgezien van hoge sluierwolken, vrij zonnig, meldt het KMI.

Het blijft droog bij maxima die nauwelijks wijzigen en liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen, 19 graden aan zee en 20 graden in het centrum en de Kempen. De wind waait eerst zwak en veranderlijk in het zuiden van het land, matig uit zuidwest in Vlaanderen en matig tot lokaal vrij krachtig uit west tot zuidwest aan zee, en wordt geleidelijk overal matig en vrij krachtig aan zee uit west. Vooral in het noorden en over de Hoge Venen kunnen er rukwinden voorkomen tot 50 km/uur.

Tijdens de avond wordt het ook zwaarbewolkt in het zuiden van het land en is er heel lokaal wat lichte regen of motregen mogelijk. Donderdagnacht blijft het op vele plaatsen zwaarbewolkt met lokaal wat neerslag, vooral in de Kempen. Op de hoogten van de Ardennen kan het zicht door de lage bewolking beperkt zijn. Met minima tussen 10 en 15 graden koelt het niet zo sterk af. De wind waait eerst nog matig uit west, maar wordt geleidelijk zwak tot matig uit zuidwest.

Vrijdag is het meestal zwaarbewolkt met sporadisch wat lichte regen of motregen. In de namiddag komen er geleidelijk opklaringen in het westen voor, tegen de avond wellicht pas in het oosten. De maxima schommelen tussen 16 graden op de Hoge Venen en 22 of 23 graden in het westen van het land. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.