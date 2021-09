De Croo overlegt met Microsoft-topman over dichten digitale kloof

Premier Alexander De Croo heeft woensdagnamiddag in New York, in de marge van de Algemene Vergadering van de VN, een onderhoud gehad met Microsoft-voorzitter Brad Smith. Twee thema’s domineerden het gesprek: het dichten van de digitale kloof en cyberveiligheid.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres stelde Smith vorige week aan als ambassadeur voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Ook koningin Mathilde is SDG-ambassadeur.

De ontmoeting met Smith was de eerste die op de agenda van De Croo stond in New York. Het was ook de eerste keer dat de twee elkaar zagen. Net als Microsoft hecht de federale regering veel belang aan het versterken van digitale vaardigheden. Bij De Croo is te horen dat België op dat vlak in eigen land, maar ook in Europa en internationaal, de voorbije jaren de daad bij het woord voegde. Zo is er in Brussel-Centraal de digitale campus van BeCentral en stond de Belgische Digital4Development-aanpak model voor een gelijkaardige samenwerking tussen de Europese en de Afrikaanse Unie.

Binnenkort hopen De Croo en Smith elkaar opnieuw te zien, om te kijken hoe Smith, als SDG-ambassadeur, en De Croo, binnen zijn rol als Global Leader bij het door Unicef opgerichte Generation Unlimited, samen aan de kar van digital skilling kunnen trekken. Vrijdag staat nog een ontmoeting gepland tussen De Croo en de CEO van Generation Unlimited. Jongeren kansen geven binnen de digitale revolutie is een belangrijk punt van die organisatie.

Cyberveiligheid en toespraak

Tijdens de ontmoeting van De Croo en Smith kwam ook cyberveiligheid aan bod. Ze bespraken de nieuwe cyberveiligheidsstrategie die van België tegen 2025 een van de minst kwetsbare landen in Europa moet maken op het vlak van cyberveiligheid en hadden het over de inspanningen die Microsoft levert voor cyberveiligheid.

De Croo blijft nog tot zaterdag in New York. Die dag geeft hij rond de middag zijn toespraak aan de Algemene Vergadering. De komende dagen staan nog verschillende andere ontmoetingen gepland, onder meer met de Congolese president Tshisekedi, de CEO van AB Inbev en toplui van VN-agentschappen.