Na de afvalstoffenmaatschappij Ovam komt nu ook de Vlaamse milieu-inspectie in opspraak voor haar rol in de gebrekkige aanpak van de PFOS-vervuiling rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht. In het VRT-programma Pano getuigden inspecteurs anoniem over politieke beïnvloeding.