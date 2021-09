Geen mondmaskerplicht meer vanaf oktober voor secundair onderwijs

Scholieren in het secundair onderwijs moeten vanaf 1 oktober geen mondmasker meer dragen. Dat heeft Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) afgesproken met de onderwijspartners. ‘In geval van twijfel moeten we het voordeel van de twijfel geven aan kinderen en jongeren’, vindt Weyts. Ook voor de leerkrachten vervalt de plicht.

‘Uiteindelijk lopen kinderen en jongeren een heel klein risico om in geval van besmetting ernstig ziek te worden. Voor de meest kwetsbaren – onze senioren – komt er nu een extra beschermingslaag met de derde prik. De niet-gevaccineerde volwassenen maken daarentegen een bewuste keuze. We kunnen kinderen en jongeren niet de dupe laten zijn van de persoonlijke keuze van die volwassenen.’ Zo beargumenteert de minister zijn keuze om de mondmaskers te laten varen. Er komt echter een versterkt ventilatiekader, met onder andere CO2-metingen in scholden.

De mondmaskerplicht was al heel wat soepeler dan vorig schooljaar, maar toch moesten leerlingen het aandoen bij verplaatsingen. Maar omdat de verplichting vanaf 1 oktober op veel plaatsen wegvalt, zoals bijvoorbeeld winkels, was de regeling niet meer vol te houden voor het onderwijs. De versoepeling is ook mogelijk omdat er een hoge vaccinatiegraad is in het onderwijs en kinderen een klein risico lopen ziek te worden.

In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zou de mondmaskerregeling voorlopig niet veranderen.

‘We zijn blij dat de regels binnen het onderwijs niet langer strenger zijn dan in de rest van de samenleving. De goede opvolging van de coronamaatregelen en de hoge vaccinatiegraad bij leraren en jongeren staan toe dat we gepast versoepelen’, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ‘We blijven de epidemie van nabij opvolgen, maar zijn tevreden dat de situatie voor schoolteams en leerlingen haalbaarder wordt.’

Quarantaine

Ook de quarantaineregels voor kinderen jonger dan 12 in het onderwijs en kinderdagverblijven worden vereenvoudigd. Ten eerste zal een klas pas in quarantaine moeten wanneer er verschillende besmettingen binnen 1 week worden vastgesteld. Tot nu bedroeg die periode 2 weken.

Daarnaast zal een leerling die in quarantaine zit maar op dag 1 negatief test, die quarantaine meteen mogen verlaten. ‘De regels worden afgestemd op de regels die gelden voor gevaccineerden’, klinkt het op het kabinet-Weyts. ‘Eigenlijk worden de min-12-jarigen als gevaccineerden beschouwd.’