Komt er eindelijk een universele oplader voor smartphones en tablets?

De Europese Commissie presenteert donderdag een voorstel voor de invoering van een universele oplader voor smartphones, tablets en andere elektrische apparaten. Dat zou vooral bij Apple ergernis kunnen opwekken.

Over een universele oplader wordt in de Europese instellingen al jaren gepraat. Onder druk van de Commissie namen een aantal producenten zich in 2009 al eens voor om werk te maken van één standaard. Dat heeft het aantal types doen slinken, maar er blijven er nog steeds drie over: het intussen verouderde Micro-USB, het nieuwe USB-C en Lightning van Apple.

Het voorstel, dat donderdagmiddag door eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton wordt toegelicht op een persconferentie, dreigt bij Apple in slechte aarde te vallen. De Commissie zou USB-C als standaard naar voren schuiven, terwijl het Amerikaanse concern zijn eigen oplader wil behouden. Die wordt momenteel gebruikt voor alle iPhones en de meeste iPads, hoewel het bedrijf voor sommige andere apparaten ook is overgeschakeld naar USB-C.

Begin dit jaar had het Europees Parlement in een resolutie geëist dat de Commissie werk zou maken van de universele oplader. Volgens de Europese instanties wordt jaarlijks zowat 300 miljoen euro verspild door onbruikbare opladers. De afvalberg zou volgens diezelfde ramingen elk jaar met meer dan 50.000 ton aangroeien. Apple argumenteert dat de gedwongen uitfasering van zijn oplader de afvalberg net nog groter zou maken.

Bij nieuwe telefoons levert Apple zelfs al geen laders meer omdat de meeste gezinnen er reeds voldoende hebben. De Commissie zou ook bekijken of de verkoop van laders ontkoppeld moet worden van de verkoop van apparaten.