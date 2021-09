Oom van in Italië verdwenen Pakistaanse tiener gearresteerd in Parijs

In Parijs is Danish H. gearresteerd, de Pakistaanse oom van Saman Abbas, een 18-jarig Italiaans-Pakistaans meisje dat eind april spoorloos verdween in de Italiaanse gemeente Novellara.

De gerechtelijke onderzoekers vermoeden dat Saman het slachtoffer werd van een dodelijke wraakactie door haar familie, nadat ze een gedwongen huwelijk in Pakistan had geweigerd.

Saman Abbas. Foto: ZUMA Press

Danish H. is een van vijf familieleden die worden verdacht van de moord op Saman Abbas. Na haar verdwijning vluchtten haar ouders en één neef weg uit Italië. Een andere neef zit in de gevangenis. De Franse politie arresteerde haar oom Danish H. bij een inval in een appartement in de rand van Parijs, op basis van een Europees arrestatiebevel.

De Italiaanse onderzoekers denken dat H. de uitvoerder is van een moordcomplot tegen Abbas. De minderjarige broer van het meisje zei dat hij vermoedde dat H. zijn zusje had gewurgd. Wat hem extra verdacht maakte, was dat H. achteraf tegenover iemand die hij vertrouwde sprak van ‘een klus die goed is geklaard’.

De Italiaanse openbare aanklager hoopt na deze arrestatie duidelijkheid te krijgen over waar het lichaam van het meisje zich bevindt.