Doe Maar annuleert afscheidstournee vanwege ziekte Henny Vrienten

De Nederlandse popgroep Doe Maar schrapt de geplande afscheidstournee in oktober en november.

De concerten zullen ook niet in een later stadium worden ingehaald, klinkt het woensdag in een persbericht van Live Nation.

De reden voor de annulering is de ziekte van zanger en bassist Henny Vrienten (73). ‘De band begrijpt dat dit een grote teleurstelling is, maar heeft helaas geen andere keuze’, klinkt het in het persbericht.

Over de precieze aard van de ziekte van Vrienten wordt niet gecommuniceerd.

De afscheidsconcerten stonden oorspronkelijk gepland op 2 oktober in de Ancienne Belgique en van 5 tot en met 7 november in De Roma. Ook in Nederland worden concerten geannuleerd. In totaal ging de band nog 24 keer spelen. De optredens waren al een aantal keren uitgesteld vanwege de coronalockdown.

Mensen met tickets zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht en krijgen hun ticket volledig terugbetaald. Doe Maar was in de jaren tachtig een populaire Nederpopband. Na de eeuwwisseling kwam de band weer samen voor een aantal reünieconcerten.