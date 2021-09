Uma Thurman openhartig over abortus als tiener

Met een openhartige bekentenis laat de Amerikaanse actrice Uma Thurman (51) weten dat ze tegen de strenge abortuswetgeving is in de staat Texas. Zelf onderging ze in haar tienerjaren een abortus, toen ze onverwacht zwanger bleek. ‘Dat is mijn donkerste geheim tot nu toe’, schrijft ze in een opiniestuk voor de Washington Post.

‘Ik heb het goedkeuren van de radicale abortuswetgeving in Texas met grote droefheid gevolgd’, gaat Thurman van start. Ze besluit haar eigen ervaring te delen, omdat ze de vouwen die kunnen lijden onder deze wet een hart onder de riem wil steken.

‘In mijn late tienerjaren werd ik onverwacht zwanger, toen ik in Europa, ver van mijn familie, woonde’, schrijft ze. ‘Ik wilde de baby houden, maar hoe? Ik belde naar huis, en als gezin hebben we toen besloten dat ik beter een einde maakte aan de zwangerschap. Ik kon mezelf nog niet onderhouden, en al zeker geen stabiele thuis voorzien voor een kind.’ Ze onderging de abortus uiteindelijk in Keulen.

‘Er zit heel veel pijn in dit verhaal, het is mijn donkerste geheim tot nu toe. Ik ben 51 jaar en heb drie schatten van kinderen’, schrijft ze. Thurman heeft geen spijt van haar beslissing. ‘De abortus die ik als tiener liet uitvoeren was de moeilijkste keuze uit mij leven, en het is iets dat me nu soms nog droevig maakt. Maar door die keuze te maken kon ik opgroeien en de moeder worden die ik echt wilde zijn.’

De nieuwe abortuswet is in haar ogen een mensenrechtencrisis voor Amerikaanse vrouwen. ‘De rijke meisjes en vrouwen hebben nog alle keuze en lopen weinig risico’, vindt ze. Daarnaast vindt ze het ontzettend pijnlijk dat burgers worden opgezet tegen elkaar.

Strenge wetgeving

Sinds 1 september is het in de staat Texas verboden een abortus uit te voeren wanneer een hartslag te horen is, dat is meestal rond zes weken zwangerschap. Op dat punt weten de meeste vrouwen nog niet dat ze een kind verwachten. De wet is niet alleen streng naar vrouwen of dokters, iedereen die de vrouw bijstaat, zoals het lenen van geld of een rit naar de dokter, kan vervolgd worden. Als de klagers in het gelijk worden gesteld, moet de gedaagde een boete van 10.000 dollar (8.500 euro) betalen.

Een gynaecoloog overtrad ‘volledig bewust van de juridische gevolgen’ de wetgeving en schreef er een opiniestuk over in de Washington Post. Hij wil dat de wet getest wordt in een rechtbank. Die toetsing zal er komen, want verschillende mensen hebben hem aangeklaagd. Een van de mannen, Oscar Stilley, zegt niet tegen abortus te zijn, maar de zaak aan te spannen om een rechtbank te verplichten de wetgeving na te kijken. ‘Als de wet niet goed in elkaar zit, waarom moeten we dan een lang, uitgerekt proces doormaken om dat vast te stellen?’