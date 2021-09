Wel Jong Niet Hetero klaagt verlaging subsidies aan, minister Dalle countert kritiek

De Vlaamse regering geeft ‘een duidelijk signaal dat de veiligheid van lgbti-jongeren geen prioriteit is’. Zo reageerde Wel Jong Niet Hetero woensdag op de verlaging van de werkingsmiddelen. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle is het niet eens met de kritiek van Wel Jong Niet Hetero.

Minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) maakte vorige week bekend dat er de komende vier jaar 1,5 miljoen euro extra naar de Vlaamse jeugdsector zal vloeien. Maar Wel Jong Niet Hetero, de jongerenorganisatie voor lgbti-jongeren moet het echter met minder stellen, maakte de organisatie woensdag bekend.

Wel Jong Niet Hetero stipt aan dat de intolerantie, haat en geweld tegenover lgbti-jongeren de voorbije jaren net zichtbaar aan het toenemen is. ‘De lijst voorbeelden van haat en onveiligheid waar wij het voorbije jaar mee geconfronteerd werden is eindeloos. En net nu geeft de minister zo’n signaal?’, zegt woordvoerder Joppe De Campeneere.

Minister Dalle zegt in een reactie dat hij ‘begrip heeft voor de ontgoocheling’ van Wel Jong Niet Hetero over de toegekende subsidies. Maar tegelijk wil de CD&V-minister de puntjes op de i zetten over het verloop van de procedure. Zo wijst Dalle erop dat de administratie en de expertencommissie een negatief advies hadden gegeven over het dossier van Wel Jong Niet Hetero. De adviescommissie stelde daarom voor de werkingsmiddelen stevig te verlagen van 224.017 euro in 2021 naar 152.785 euro in 2022.

• Geweld tegen holebi’s blijft onzichtbaar, vooral bij justitie

Maar Dalle heeft zelf beslist om de ondersteuning toch nog op te krikken tot 201.615 euro of 90 procent van het oorspronkelijke bedrag ‘omwille van het belang van het thema waar Wel Jong Niet Hetero rond werkt en begrip voor de impact van de organisatie’. ‘Net daarom heb ik beslist een extra financiële inspanning te doen’, zei hij.

‘Tegelijkertijd moeten we verantwoord omspringen met middelen die de overheid toekent en de procedures die zorgen voor een objectieve toekenning van overheidsmiddelen’, legt Dalle verder uit. ‘Veel jongeren worstelen vandaag nog met hun geaardheid of identiteit, net daarom benadrukken we het belang van dit thema ook bij organisaties en doen we een extra inspanning voor Wel Jong Niet Hetero. Het belang van lgbti overstijgt ook één specifieke organisatie en is een uitdaging voor ons allemaal. We zullen de komende maanden verder in gesprek gaan met de organisatie over hun werking en hoe ze zich verder kunnen professionaliseren.’