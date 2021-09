Bart De Wever mag zwembad in gloednieuw sportcomplex als eerste testen: ‘Ongelooflijk hard naar toegeleefd’

Sportoase Groot Schijn, het nieuwe sportcomplex op de Ruggeveldlaan in Deurne, heeft woensdag zijn eerste bezoeker over de vloer gekregen. Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) testte onder meer het nieuwe zwembad en de spectaculaire glijbanen. Sportoase maakt ook de tarieven bekend voor het zwempretpark en de schaatsbanen. De Wever is erg enthousiast.

Grootste zwembadproject in vijftig jaar

Sportoase is ook samenwerkingen aangegaan met externe partners. Foodmaker, dat de focus legt op gezonde voeding, neemt het horecagedeelte op zich. Runner’s Lab opent er een nieuwe vestiging waar lopers terechtkunnen voor op maat gemaakt schoeisel. En in het fitnessgedeelte zal REV Training voor persoonlijke begeleiding zorgen.

Sportoase Groot Schijn is het grootste zwembadproject in meer dan vijftig jaar in Antwerpen. Voor het vorige project van dezelfde grootteorde moeten we al teruggaan naar de jaren zeventig, met de bouw van zwembad Wezenberg.

Bart De Wever in de Crazy Ride. Foto: Jan Van der Perre

‘Amai, wat was dat?’, zegt De Wever wanneer hij uit de spectaculaire waterglijbaan komt. Foto: Jan Van der Perre