Lijnbus rijdt Oostenrijkse renster aan in Leuven tijdens WK-verkenning

In Leuven is een wielrenster van de Oostenrijkse nationale wielerploeg gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt de Leuvense lokale politie. De ploeg verkende het parcours voor de wegrit die zaterdag plaatsvindt.

De renster - een 18-jarige Oostenrijkse - kwam aan de Brusselsepoort in Leuven in aanrijding met een bus van de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij De Lijn en werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ze heeft meerdere breuken, maar is niet in levensgevaar.

Volgens organisator Gert Van Goolen reed de ploeg op het fietspad, maar in de tegengestelde richting. Dat zegt ook de politie. De buschauffeur zou in zijn spiegel gekeken hebben, maar werd verrast door de rensters die uit de onverwachte richting kwamen.

‘Wij organiseren morgenochtend een officieel verkenningsmoment, dat drie uur duurt, waarbij het parcours is afgesloten. Alle ploegen weten dat en nemen daaraan deel. Dat neemt niet weg dat ze te allen tijde zelf het parcours mogen verkennen, op voorwaarde dat ze de verkeersregels volgen natuurlijk. Wij kunnen onmogelijk zeven dagen op voorhand het parcours afsluiten.’

De politie dringt er bij organisator Golazo op aan de renners te wijzen de geldende verkeersregels te respecteren.