Bewoners woonzorgcentra krijgen derde prik

De Hoge Gezondheidsraad had het al geadviseerd, en nu is de politieke knoop ook doorgehakt: naast mensen met een verminderd immuunsysteem, krijgen ook bewoners van woonzorgcentra een derde prik. Over een eventuele derde prik voor alle ouderen is nog geen beslissing genomen. Daarover wordt zaterdag verder vergaderd.

De ministers van Volksgezondheid volgen het advies van de Hoge Gezondheidsraad: alle bewoners van woonzorgcentra in ons land krijgen een derde prik met het coronavaccin.

Tot nu was minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) niet gewonnen voor een boosterprik. Hij hield de lijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan, die ervoor pleit om de beschikbare dosissen in te zetten in derdewereldlanden om zo veel mogelijk mensen een eerste bescherming te bieden. In de meeste westerse landen ligt de vaccinatiegraad boven de 50 procent, veel hoger dan de gemiddelde vaccinatiegraad in de rest van de wereld.

Verminderde immuniteit

Personen met een verminderde immuniteit krijgen al sinds 20 september hun uitnodiging voor een boostervaccin. Het gaat om een derde inenting voor wie het vaccin van Pfizer, Moderna of AstraZeneca kreeg en een tweede voor wie Johnson & Johnson kreeg.

‘Er komen minder mensen met een verminderde immuniteit in aanmerking voor de derde prik dan tijdens de eerste vaccinatieronde’, zegt Gudrun Briat van de Taskforce Vaccinatie. ‘Toen stonden ook mensen met bijvoorbeeld obesitas of diabetes op de lijst, maar op dit moment is er nog geen wetenschappelijk bewijs dat zij een derde prik nodig hebben.’

Wie komt er dan wel in aanmerking? Personen vanaf twaalf jaar met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of behandeling. Concreet gaat het om personen met:

• Aangeboren afweerstoornissen

• Chronische nierdialyse

• Personen die lijden aan ontstekingsziekten waarvoor medicatie wordt toegediend die het afweersysteem onderdrukt

• Bloedkankers of andere kwaadaardige tumoren

• Transplantatiepatiënten

• HIV-patiënten met bepaalde bloedwaarden.

Als u wil weten of u in aanmerking komt, kunt u dat op myhealthviewer of mijngezondheid.belgie.be nakijken.