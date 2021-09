De Koreaanse boyband BTS heeft maandag een toespraak gehouden tijdens een zitting van de Verenigde Naties in New York. Ze spraken onder meer over gendergelijkheid en klimaatopwarming. ‘Ik hoop dat we de toekomst gewoon niet als grimmige duisternis beschouwen’, zei Junkook, een van de leden. Daarnaast heeft de popsensatie er een videoclip opgenomen van hun nummer ‘Permission to dance’. Bekijk de video hierboven.