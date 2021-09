De Australische deelstaat Victoria is woensdag opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van minstens 5,8 op de schaal van Richter. Het instituut Geosciences Australië heeft dat bevestigd. De schok, die zo’n 20 seconden duurde, werd gevoeld tot in de studio van de Breakfastshow in Melbourne. Bekijk het in de video hierboven.

De beving werd opgetekend in Mansfield, zo’n 200 kilometer ten noordoosten van Melbourne, de hoofdstad van de op één na dichtstbevolkte deelstaat van het land. Het epicentrum bevond zich op een diepte van amper 10 kilometer.

Er werd geen tsunamiwaarschuwing afgekondigd en er zouden geen gewonden zijn gevallen. Er is wel schade aan gebouwen en wegen, maar ook daarmee lijkt het nogal mee te vallen. Na de eerste beving volgden nog twee naschokken met een magnitude van 4 en 3,1 op de schaal van Richter.

Grote aardbevingen zijn ongebruikelijk in het zuidoosten van Australië. Volgens Mike Sandiford, geoloog aan de universiteit van Melbourne, was dit de grootste aardbeving van de voorbije jaren in de regio.