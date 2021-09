Ontsnapte minderjarige verdacht van moord op David Polfliet terecht

De 16-jarige jongen die afgelopen weekend ontsnapte uit de gesloten inrichting De Zande in Wingene, is terecht. Dat bevestigt zijn advocaat Dirk De Maerschalck. De minderjarige is één van drie verdachten van de moord op David Polfliet.

Advocaat Dirk De Maerschalck, die het nieuws woensdagochtend bevestigde aan Het Nieuwsblad, heeft nog niet met zijn cliënt gesproken. Volgens nieuwsagentschap Belga is de jongen tijdens de nacht van dinsdag op woensdag aangetroffen in Blankenberge. Hij zal voorgeleid worden bij de jeugdrechter in Dendermonde.

De zestienjarige verdachte van de moord op David Polfliet in Beveren ontvluchtte zaterdagavond met een zeventienjarige de jeugdinstelling van Wingene.

Het lichaam van de 42-jarige man uit Sint-Niklaas werd op zaterdag 6 maart gevonden in een park naast de spoorlijn in Beveren. De man was zwaar toegetakeld en alles wees erop dat hij met geweld om het leven gebracht werd. Het slachtoffer werd via de datingapp Grindr naar het park gelokt door drie minderjarige verdachten.