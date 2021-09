Vier grootste banken halveren aantal bankautomaten

Batopin, het samenwerkingsverband dat de vier Belgische grootbanken hebben opgezet voor de uitrol van neutrale bankautomaten, heeft de zes eerste toestellen geïnstalleerd. De nieuwe cashpunten zullen stapsgewijs en tot eind 2024 de helft van de ongeveer 5.000 geldautomaten van BNP Paribas, KBC, Belfius en ING vervangen.

Als verklaring voor de halvering wordt verwezen naar het toenemend gebruik van elektronische betaalmiddelen, waardoor het gebruik van cash jaar na jaar daalt. Daarnaast kost het bevoorraden en beveiligen van bankautomaten handenvol geld. Door als grootbanken samen te werken, streeft Batopin naar eigen zeggen naar een gelijkmatige verdeling over het hele Belgische grondgebied. ‘Minder automaten, maar meer bereik door een betere spreiding’, beschrijft Batopin-ceo Kris De Ryck.

‘Kwetsbare locaties’

Batopin heeft al 150 locaties vastgelegd waar een afhaalpunt moet komen. Op basis van een studie van de Nationale Bank werd ook besloten om 24 extra cashpunten te installeren op kwetsbare locaties, zegt het bedrijf nog. Het gaat vooral om locaties in Wallonië, maar ook enkele in Vlaanderen (Bekkevoort, Heers, Kieldrecht, Voeren en Wortegem-Petegem).

‘Een vlotte toegang tot cash voor elke Belgische burger blijft een belangrijk gegeven voor het goed functioneren van onze maatschappij, zelfs in tijden waarin het aantal cashtransacties in dalende lijn zit. De Nationale Bank kijkt dan ook nauwlettend toe op de evolutie van de ATM-netwerken’. Na de uitrol van Batopin zou 98,79 procent van de Belgische bevolking moeten beschikken over een geldautomaat binnen de vijf kilometer van zijn woning.

‘Toegankelijk’

Dinsdag was er nog kritiek van consumentenorganisatie Test Aankoop. Die pleitte voor een moratorium op de afbouw en wil dat de overheid zich bemoeit, om te vermijden dat er in de toekomst te weinig afhaalpunten voor cash geld zouden zijn. Batopin merkt op dat het wel degelijk rekening houdt met de voorgestelde criteria van Test Aankoop, zoals bereikbaarheid met het openbaar vervoer of de bevolkingsdichtheid.

Bij het ontwerp van de nieuwe Bancontact-automaten is er ook veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit, blinden en slechtzienden. Er gelden ook zeer hoge veiligheidsnormen: de toestellen zijn ingebouwd met een robuuste kluis, er is camerabewaking en een telefonische helpdesk. Ook is er een speciale beveiliging van het klavier ingebouwd, waardoor andere mensen niet over de schouder kunnen meekijken.

‘Bancontact’

Aan de bankneutrale automaten kan men met gelijk welke bankkaart (Bancontact, Mastercard of Visa) geld afhalen en zijn pincode wijzigen, belooft Batopin. Vanaf 2022 zullen handelaars - klant bij minstens één van de grootbanken - aan twee derde van deze automaten ook geld kunnen storten. ‘Ze hebben dan meer mogelijkheden dan vandaag’, klinkt het.

De eerste zes afhaalpunten zijn terug te vinden in Anderlecht, Gent, Lierneux, Stavelot, Nimy en Clavier. De nieuwe naam van deze bankneutrale automaten klinkt verrassend vertrouwd: ‘Bancontact’. ‘Deze naamkeuze is niet toevallig’, zegt Batopin-ceo Kris De Ryck woensdag. ‘Elke Belg kent en vertrouwt Bancontact, een sterk merk met een decennialange verankering in ons land.’

Ook de kleinere banken in België (Crelan, AXA Bank, Argenta Groep, vdk bank en bpost) hebben zich al verenigd voor het beheer van hun geldautomaten.