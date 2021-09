Eerste herfstdag droog en overwegend zonnig

Woensdag blijft het droog en wordt het overwegend zonnig met hoge sluierbewolking. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 20 à 21 graden in het westen. De wind waait zwak uit zuidwestelijke richtingen in Vlaanderen en uit veranderlijke richtingen in het zuiden van het land. Aan zee draait de wind tussen west en noordwest, en wordt hij soms matig, zo meldt het KMI.

Woensdagavond en volgende nacht blijft het droog en licht bewolkt. Op het einde van de nacht komt er over het noordwesten van het land meer bewolking opzetten. De minima liggen over het algemeen tussen 5 en 11 graden, maar in sommige koude valleien van de Ardennen zakt het kwik tot het vriespunt. De wind blijft zwak en veranderlijk in het zuiden van het land maar wordt zwak tot matig uit zuidwest in Vlaanderen.

Donderdag start de dag op vele plaatsen zonnig, maar plaatselijk ook nevelig of met mistbanken. In de loop van de dag komen er steeds meer wolkenvelden voor over het noorden van het land, door de nadering van een verzwakte storing (waarbij er tijdens de avond of nacht wat gedruppel kan voorkomen). In het zuiden van het land blijft het wellicht zonnig tot de avond. De maxima liggen tussen 17 en 20 graden over de hoogten van de Ardennen, rond 18 of 19 graden aan zee en tussen 20 en 23 graden elders.