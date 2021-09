Aantal coronapatiënten in ziekenhuis zakt opnieuw onder de 700

Terwijl de besmettingen licht toenemen, nemen de ziekenhuisopnames en overlijdens verder af. Dat blijkt woensdagochtend uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Van 15 tot 21 september werden elke dag gemiddeld 57,3 personen opgenomen in het ziekenhuis met covid-19, wat een daling is met drie procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. In totaal liggen er nu volgens de meest recente cijfers 684 mensen in het ziekenhuis, waarvan er 214 intensieve zorgen nodig hebben.

Tussen 12 en 18 september werden er dagelijks gemiddeld 2.060 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 5 procent in vergelijking met de week voordien. Maar er werden in diezelfde periode ook meer tests afgenomen: gemiddeld zo’n 47.197 per dag (+12 procent). De positiviteitsratio blijft min of meer stabiel op 4,8 procent. In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 1.226.682 besmettingen geregistreerd. Het reproductiegetal staat volgens het dashboard van Sciensano op 0,94, wat betekent dat de epidemie licht afneemt.

Nog tussen 12 en 18 september vonden er dagelijks gemiddeld zo’n 6,1 overlijdens plaats, een daling met 17 procent. De teller komt in ons land inmiddels uit op 25.524 covid-19-overlijdens.

Intussen heeft 74 procent van de totale bevolking een eerste dosis van het vaccin gekregen, zo’n 72 procent is volledig gevaccineerd.

