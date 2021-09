Man opgepakt die twee mensen gijzelde in bus in Duitsland

In het zuiden van Duitsland heeft de politie een man opgepakt die dinsdag in een bus twee mensen zou hebben gegijzeld. De verdachte werd rond 21.30 uur na een na een grootscheepse politieactie die enkele uren duurde, in hechtenis genomen, verklaarde een politiewoordvoerder.

De man beweerde dat hij een wapen bij zich had, maar het is volgens de politie nog onduidelijk of hij daadwerkelijk gewapend was. De agenten zouden onder andere stungranaten hebben laten ontploffen om de verdachte te desoriënteren en tijdelijk te verblinden zodat ze hem konden bedwingen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident dat plaatsvond op de A9 ten zuiden van Neurenberg, in de deelstaat Beieren.

De twee gijzelaars waren busbestuurders. De passagiers van de bus waren op een gegeven moment kunnen uitstappen en hadden zich aan de kant van de weg verzameld. Het incident zou in de namiddag zijn begonnen toen de verdachte op de bus in een ruzie verwikkeld raakte, maar verder zijn er voorlopig weinig details bekend over het precieze ontstaan en het verloop van de gijzeling.