Turkije gaat klimaatakkoord van Parijs ratificeren

Turkije gaat het klimaatakkoord van Parijs volgende maand ratificeren. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dinsdag aan de Verenigde Naties gezegd.

‘We zijn van plan het klimaatakkoord van Parijs volgende maand ter ratificatie aan het parlement voor te leggen (...), vóór de VN-conferentie over klimaatverandering’ in Glasgow in november, aldus de Turkse president tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York.

Erdogan herinnerde eraan dat zijn land het Akkoord van Parijs wel had ondertekend, maar het tot nu toe nog niet had geratificeerd ‘vanwege een onrechtvaardige verdeling van de verplichtingen en de lasten’ wat betreft de vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen. Turkije is namelijk van mening dat de inspanningen moeten worden gedifferentieerd tussen de geïndustrialiseerde landen, waartoe het ook behoort.

Afgelopen zomer werd Turkije echter, net als vele andere landen in de regio, zwaar getroffen door bosbranden en plotse overstromingen, die aan een honderdtal mensen het leven hebben gekost. Het land kampt ook met een aanhoudende droogte.

Huidige verbintenissen niet genoeg

In het akkoord van Parijs van december 2015 hebben wereldleiders afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen zodanig moet verminderen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot maximaal 2 graden boven het pre-industriële niveau – en bij voorkeur tot 1,5 graden.

Maar op basis van de huidige verbintenissen van de lidstaten die de overeenkomst hebben ondertekend ‘is de wereld op weg naar een catastrofale 2,7 graden’, waarschuwde VN-secretaris-generaal Antonio Guterres onlangs. Indien ‘we ons traject niet collectief bijsturen, bestaat er een groot risico dat de COP26 in Glasgow zal mislukken’, benadrukte hij. De conferentie wordt van 31 oktober tot 12 november in Schotland gehouden.